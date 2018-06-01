All of us are unique.

依照不同業界、不同的環境需求，甚至是所處的企業的發展階段，一個資料科學家（Data Scientist）所累積的經驗、點的技能都會有所不同。 更遑論是一個像我一樣，從軟體工程做到資料工程，又轉到資料科學家的人了。

資料科學是透過理解資料，從資料中萃取有意義的價值與洞見。而為了達到這目的， 有很多領域需要了解：大數據、BI、程式設計、資料分析、統計概念、資料視覺化、機器學習、雲端運算 ... 族繁不及備載。

要客觀且定量地衡量一個資料科學家在以上各領域的專業程度不容易。我試著以自己目前最為熟悉的深度學習為基準， 設置熟悉度為 100 %，則在與其他領域比較之後，可以得到對應的相對分數。最後就成了右邊（或者下面）這個超級主觀的衡量表，博君一笑。

歡迎跟我說說你在各領域的熟悉程度